Рада підтримала у першому читанні залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 9421.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву.

Як зазначив нардеп Олександр Федієнко, за основу законопроєкт підтримали 275 нардепів.

“Цей ЗП дозволить впровадити програму яка розроблена разом з міністерством оборони та міністерством ветеранів застосувати ветеранів військовослужбовців у навчальному процесу з БЗВП. Логічно, люди які мають відповідний досвід, зможуть краще навчати наше суспільство”, – написав нардеп.