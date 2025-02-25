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Рада підтримала у першому читанні залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу

За основу законопроєкт підтримали  275 нардепів.

Рада підтримала у першому читанні залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу
Фото: Міноборони

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 9421

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву. 

Як зазначив нардеп Олександр Федієнко, за основу законопроєкт підтримали  275 нардепів.

“Цей ЗП дозволить впровадити програму яка розроблена разом з міністерством оборони та міністерством ветеранів застосувати ветеранів військовослужбовців у навчальному процесу з БЗВП. Логічно, люди які мають відповідний досвід, зможуть краще навчати наше суспільство”, – написав нардеп. 

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