В Одесі затримали ворожу агентку, яка палила об’єкти залізниці та готувала схрони з вибухівкою для терактів

Служба безпеки затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Як зазначає пресслужба СБУ, зловмисниця палила енергооб’єкти Укрзалізниці та готувала схованки з вогнепальною зброєю та складовими для вибухівки.

За матеріалами справи, фігуранткою є 32-річна одеситка, яку наприкінці минулого року дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ.

Встановлено, що за його вказівкою жінка підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Потім агентка отримала нове завдання – облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою (СВП).

Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет.

Після повернення в Одесу вона намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури.

На цьому етапі контррозвідники СБУ затримали агентку «на гарячому» і вилучили у неї частину вибухового пристрою.Також було встановлено, що наступною складовою схрону була вогнепальна зброя, яку фігурантка мала забрати з іншого прифронтового міста.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисниці за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.