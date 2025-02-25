Окупанти поранили на Херсонщині 13 людей, зокрема і дитину

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах.

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині 13 людей дістали поранення, з них – 1 дитина. Ворог атакував 35 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Берислав, Новодмитрівка, Томина Балка, Милове, Новокаїри, Дудчани, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Гончарне, Надеждівка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка Інженерне, Приозерне, Осокорівка, Новокаїри, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Качкарівка, Комишани, Львове, Михайлівка, Новотягинка, Ольгівка, Республіканець, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 43 приватні будинки.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду,гараж та приватні автомобілі.