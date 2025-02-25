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Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки

Росія та США вдруге за день проголосували синхронно. 

Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН
Фото: EPA

Рада безпеки ООН погодила текст запропонованої Сполученими Штатами резолюції до третьої річниці повномасштабної війни, в якому Росію не названо агресором, не вжито слово "війна" та не уточнено характеристики миру, до досягнення якого закликають автори. 

Як пише "Укрінформ", резолюція, на відміну від версії, що була проголосована під час засідання Генеральної асамблеї ООН, не враховує правки від європейських держав, які містили слово "вторгнення", додавали пункт про підтримку територіальної цілісності України та описували бажаний мир як справедливий.  

Вона складається усього з одного речення: "Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об'єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання диспутів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією".  

Дві російські правки, які взагалі прибирали з тексту згадки про РФ, теж були відкинуті. Попри це, Росія проголосувала "за", як і ще 9 країн - США, Китай, Південна Корея, Сьєрра-Леоне, Гаяна, Сомалі, Пакистан, Панама та Алжир. Велика Британія, Франція, Данія, Греція та Словенія утрималися, тож резолюція вважається прийнятою. 

  • Про те, чим відрізняються дві схвалені Генасамблеєю у понеділок резолюції щодо війни в Україні, - в матеріалі LB.ua.  
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