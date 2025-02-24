"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН

США утрималися під час голосування за власний проєкт резолюції через важливі європейські поправки у тексті.

24 лютого Генасамблея ООН підтримав обидва український та американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці російської війни. Обидві резолюції закликають припинити війну в Україні, однак є важливі відмінності.

В документі України Росію називають агресоркою та вимагають вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. В американській резолюції РФ не визнається агресором, з правкою "про необхідність усунення корінних причин української кризи".

Що цікаво, під час голосування українського варіанту резолюції, США спільно з Росією проголосували "проти", тоді як Україна під час голосування американського варіанту — утрималася.

На Генеральній Асамблеї ООН також виступила заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца.

Вона наголосила, що єдиний спосіб забезпечити всеосяжний, справедливий і тривалий мир – це підтвердити нашу відданість Статуту ООН і погодитися, що закріплені у ньому принципи – принцип суверенітету та принцип територіальної цілісності держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів – повинні бути основою світового порядку.

“Ми боремося за світ, який більше не можна розділити новим пактом Молотова – Ріббентропа. Ми захищаємо світ, у якому майбутнє націй не вирішується за закритими дверима чергової Ялтинської конференції”, - підкреслила Марʼяна Беца.

Резолюція США

США у резолюції "Шлях до миру" заперечують російську агресію. Ба більше, у тексті навіть не згадується повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке почалося три роки тому цього дня.

В американському проєкті резолюції США закликають до "швидкого припинення конфлікту та надалі до тривалого миру між Україною та Російською Федерацією".

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що такий текст "підтвердить, що конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити, і що мир можливий" і саме це є можливість до "імпульсу миру".

Генасамблея ООН прийняла американський "Шлях до миру", водночас до варіанту резолюції США делегати включили також три поправки: замінили формулювання "конфлікт між Російською Федерацією та Україною" на "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну". Додали пункт, де країни підтверджують свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

І головне — формулювання про тривалий мир між Україною та РФ замінили на "справедливий, міцний і всеосяжний мир між Україною та Російською Федерацією, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав".

Змінений варіант американської резолюції підтримали 93 країни, 8 країн проголосували "проти", 73 - утримались. До слова, сам ж Штати утримались від голосування за власну резолюцію з поправками.

Варто нагадати, що напередодні адміністрація Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію з ООН, яка засуджує війну Росії, натомість Вашингтон запропонував її замінити свою пом’якшеною, "Шлях до миру".

Резолюція України

У розширеній українській резолюції "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні" вказано, що російське вторгнення "триває протягом трьох років і продовжує мати руйнівні та довгострокові наслідки не лише для України, а й для інших регіонів та глобальної стабільності".

У тексті закликають до якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України і припинення війни цього року.

В українському проєкті йдеться про те, що попередні резолюції, прийняті Генеральною Асамблеєю, повинні бути повністю імплементовані, в тому числі ті, що закликають Росію повністю відійти від міжнародно визнаних кордонів України.

Напередодні представник Росії в ООН Василь Небензя закликав голосувати проти документа. У результаті "За" проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65. Що цікаво, США та Ізраїль проголосували "проти" української резолюції разом з Росією і Білоруссю.

Також зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, "що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним".

Що це значить і що далі?

«Дуже неправильно оцінювати ситуацію, що от було дві резолюції і «українська версія» переважила в один голос. Насправді, первинний план американців було змінено на 180 градусів, оскільки до їхнього тексту було додано три правки від європейської сторони, які його докорінно змінили. По факту, американці самі собі забили гол, а ми прийшли на фініш з двома резолюціями, обидві з яких – на нашу користь», - пояснив Lb.ua один з українських високопосадовців, дотичний до процесу.

Вже о 15 годині за Нью-Йорком збереться засідання Радбезу ООН, де США, вірогідно, пропонуватимуть ухвалити аналогічно за змістом резолюцію. Для цього їм необхідно 9 голосів (Україна – попередньо – має підтримку шести країн-членів), ключове питання – роль Китаю, який перед цим двічі утримався від участі в голосуванні.