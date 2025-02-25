Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидатка від "Слуги народу" Свириба

Після дострокового припинення повноважень народного депутата Ірини Кормишкіної в Верховну Раду може зайти 148-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" - кандидат у депутати Інна Свириба.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією на сайті Руху “Чесно”, на момент позачергових виборів у Раду у 2019 році Свириба була тимчасово безробітна. Раніше вона працювала дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну (Київ). До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України.
Свириба має вищу освіту. Закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Вона також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Шупіка в Києві за спеціальністю “лікар-гематолог”. Народилась 24 липня 1967 року в Тернополі.
Після припинення повноважень Кормишкіної кількість народних депутатів у парламенті складатиме 400 осіб, а в Коаліції - 231 депутат.
- Сьогодні, 25 лютого, Рада підтримала припинення повноважень Кормишкіної (дівоче прізвище, за яким обиралась в Раду - Аллахвердієва).
- В кінці січня ексдепутату Миколаївської обласної ради, агробізнесмену Юрію Кормишкіну обрали запобіжний захід по справі про відмивання коштів його дружини. Йому призначили заставу та поклали певні обов'язки. Раніше йому повідомили про підозру.
- У 2021-2022 роках нардепка набула понад 20 млн гривень, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині.
- В НАБУ наголосили, що ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок і дві земельні ділянки.
- У жовтні минулого року НАБУ і САП повідомили про підозру самій Кормишкіній через 20-мільйонні активи незрозумілого походження. Пізніше її взяли на поруки очільник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- У листопаді 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій.
- Кормишкіна, більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її "корабельною сосною", "бабою робочою" і "взагалі красунею".