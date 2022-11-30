Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
ГоловнаСуспільствоПодії

Костін відкрив провадження щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій, – Центр протидії корупції

Згідно з законодавством, провадження стосовно народних депутатів може відкривати тільки генеральний прокурор. 

Костін відкрив провадження щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій, – Центр протидії корупції
Фото: Макс Требухов

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо народної депутати "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої

До реєстрації провадження генпрокурора зобовʼязало рішення Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили в Центрі протидії корупції на сторінці у фейсбук

Спершу ж у відкритті справи було відмовлено. 

"Нагадаємо, у жовтні генпрокурор злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)", – зазначили в Центрі протидії корупції. 

За словами його голови Віталія Шабуніна, Аллахвердієва отримала в дарунок 14,4 млн гривень. До цього їй дарували ще 5,3 млн гривень і швейцарський годинник за 310 000 гривень. 

"Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки", – зазначив Шабунін. 

ЦПК звернулося до Костіна з проханням відкрити провадження, але відповіді не отримало. Після цього центр подав скаргу до ВАКС, і рішення суду зобовʼязало прокурора почати слідство. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також