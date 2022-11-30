Костін відкрив провадження щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій, – Центр протидії корупції

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо народної депутати "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.
До реєстрації провадження генпрокурора зобовʼязало рішення Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили в Центрі протидії корупції на сторінці у фейсбук.
Спершу ж у відкритті справи було відмовлено.
"Нагадаємо, у жовтні генпрокурор злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)", – зазначили в Центрі протидії корупції.
За словами його голови Віталія Шабуніна, Аллахвердієва отримала в дарунок 14,4 млн гривень. До цього їй дарували ще 5,3 млн гривень і швейцарський годинник за 310 000 гривень.
"Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки", – зазначив Шабунін.
ЦПК звернулося до Костіна з проханням відкрити провадження, але відповіді не отримало. Після цього центр подав скаргу до ВАКС, і рішення суду зобовʼязало прокурора почати слідство.