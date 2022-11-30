Костін відкрив провадження щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій, – Центр протидії корупції

Згідно з законодавством, провадження стосовно народних депутатів може відкривати тільки генеральний прокурор.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо народної депутати "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.

До реєстрації провадження генпрокурора зобовʼязало рішення Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили в Центрі протидії корупції на сторінці у фейсбук.

Спершу ж у відкритті справи було відмовлено.

"Нагадаємо, у жовтні генпрокурор злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)", – зазначили в Центрі протидії корупції.

За словами його голови Віталія Шабуніна, Аллахвердієва отримала в дарунок 14,4 млн гривень. До цього їй дарували ще 5,3 млн гривень і швейцарський годинник за 310 000 гривень.

"Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки", – зазначив Шабунін.

ЦПК звернулося до Костіна з проханням відкрити провадження, але відповіді не отримало. Після цього центр подав скаргу до ВАКС, і рішення суду зобовʼязало прокурора почати слідство.