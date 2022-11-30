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Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт

"Росія має заплатити фінансово за руйнування, що скоїла”.

Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Фото: EPA/UPG

Понад 20 000 мирних жителів України загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у війні з Росією загинули понад 20 000 цивільних та понад 100 000 українських військових. Згодом із повідомлення видалили цифри втрат. 

Згодом Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових. 

"Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона. 

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП нагадав, що дані про втрати військових є закритими.

"Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", – заявив він. 

 

Нагадаємо, голова Єврокомісії запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

За інформацією Урсули фон дер Ляєн, війна з РФ завдала Україні збитків на 600 млрд євро. 

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