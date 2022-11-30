Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт

Понад 20 000 мирних жителів України загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у війні з Росією загинули понад 20 000 цивільних та понад 100 000 українських військових. Згодом із повідомлення видалили цифри втрат.

Згодом Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових.

"Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП нагадав, що дані про втрати військових є закритими.

"Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", – заявив він.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Нагадаємо, голова Єврокомісії запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

За інформацією Урсули фон дер Ляєн, війна з РФ завдала Україні збитків на 600 млрд євро.