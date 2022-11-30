Росіяни вкрали тисячі тонн зерна пшениці і соняшника у Старобільську на Луганщині

В окупованому Старобільську Луганської області росіяни розграбували підприємство “Старобільський елеватор” і вивезли зерно пшениці і соняшника.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

Зазначається, що вкрадене зерно було позначене як “безгосподарне майно” і передано до так званого “Аграрного фонду ЛНР”.

“Зерно є, а от зниження цін на харчі не спостерігається. Як раз навпаки. Через високі ціни жителі так званої “ЛНР” вимушені шукати доступні для себе продукти на ринках сусідніх міст”, – інформують в ОВА.

До прикладу, жителі Рубіжного дізналися, що на деякі види товарів у Сєвєродонецьку ціни нібито нижчі навіть з урахуванням проїзду.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки. Неподалік Макіївки росіяни завдали авіаційних ударів. Вони обороняються на Куп’янському та Лиманському напрямках. Та все ж таки здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, М’ясожарівці, Площанці, Невському, Червонопопівці.

Українська авіація протягом 29 листопада завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, у Білогорівці на Луганщині росіяни обстрілами зруйнували усі будинки.