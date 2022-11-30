Окупанти вдарили “Градами” по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уранці 30 листопада росіяни обстріляли “Градами” і важкою артилерією Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

По це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти випустили майже 30 снарядів. Люди не постраждали. Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З‘ясовують деталі.

У інших районах людей усю ніч попереджала сирена, але обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини поранена жінка.