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Окупанти вдарили “Градами” по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Окупанти вдарили “Градами” по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровщини
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Уранці 30 листопада росіяни обстріляли “Градами” і важкою артилерією Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

По це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.  

За його словами, окупанти випустили майже 30 снарядів. Люди не постраждали. Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З‘ясовують деталі.

У інших районах людей усю ніч попереджала сирена, але обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини поранена жінка. 

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