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Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини поранена жінка

Вона дістала легкі ушкодження і нині перебуває в задовільному стані.

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини поранена жінка
Фото: Микола Лукашук

Вдень 29 листопада російські окупаційні війська вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження: вона дістала легкі ушкодження, нині перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно”, - зазначив Лукашук. 

Крім того, обстрілом було понівечено близько півдесятка приватних будинків, господарську споруду, газогін. 

Нагадаємо, по Оріхову у Запорізькій області ведеться артилерійський та ракетний вогонь. За добу зафіксовано 70 обстрілів, половина з них по цивільній інфраструктурі. 

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