Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини поранена жінка

Вона дістала легкі ушкодження і нині перебуває в задовільному стані.

Вдень 29 листопада російські окупаційні війська вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження: вона дістала легкі ушкодження, нині перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно”, - зазначив Лукашук.

Крім того, обстрілом було понівечено близько півдесятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.

Нагадаємо, по Оріхову у Запорізькій області ведеться артилерійський та ракетний вогонь. За добу зафіксовано 70 обстрілів, половина з них по цивільній інфраструктурі.