Росіяни вдарили ракетами С-300 по Слов'янську

По місту Слов’янськ Донецької області росіяни завдали удару ракетами С-300. Пошкоджено кілька будівель.

Про це повідомив у Телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Слов’янськ. Окупанти використали С-300, щоб вдарити по місту. Пошкоджено декілька будівель. Обійшлося без жертв”, - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, що 29 листопада Росія обстріляла ракетними системами залпового вогню Лиман Донецької області. Загинула одна людина, троє поранені.

Також голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що вранці та вночі 29 листопада окупанти стріляли по всій лінії фронту. На Лисичанському напрямку було поранено одну людину.