ЗСУ ще не контролюють Кінбурнську косу, - Сили оборони

Збройні сили України поки що не контролюють Кінбурнську косу на Миколаївщині.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону начальник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, повідомляє Радіо Свобода.

«Наразі ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка відбується на Кінбурнській косі, – контрольована. Поки що (на даний момент) про контроль над Кінбурнською косою з боку ЗСУ не йдеться», – зазначив він.

Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, Єрін зауважив, що за допомогою постійних обстрілів Херсона російська армія намагається «посіяти страх і паніку серед мирного населення» та «тримати в тонусі українські війська».

«Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони», – підсумував він.

Нагадаємо, що за словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, задіяння Миколаївського порту у реалізації "зернової угоди" буде можливим лише після звільнення Кінбурнської коси.

Як раніше заявили у ОК "Південь", триває військова операція на Кінбурнській косі. Ця військова операція вимагає інформаційної тиші.