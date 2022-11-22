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Миколаївський порт братиме участь у "зерновій угоді" після звільнення Кінбурнської коси, - Кім

Кораблі мають пропливати за кілометр від Кінбурнської коси.

Миколаївський порт братиме участь у "зерновій угоді" після звільнення Кінбурнської коси, - Кім
Фото: Анна Стешенко

Задіяння Миколаївського порту у реалізації "зернової угоди" буде можливим лише після звільнення Кінбурнської коси.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Інтерфакс-Україна.

"Затримка за тим, що триває деокупація Херсонської області, а також Миколаївської - там де Кінбурнська коса. Географічно наші кораблі мають пропливати за кілометр від Кінбурнської коси, що наразі небезпечно. Коли там не буде артилерія діставати, це буде дуже актуальним питанням. Ми готуємось", - сказав Кім.

Кім розповів, що на Кінбурнській косі Збройним силам України залишилося звільнити три населені пункти, що належать до Миколаївської області. 

"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, яка воює", - написав Кім у Телеграмі.

Нагадаємо, що як заявили у ОК "Південь", зараз триває військова операція на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Ця військова операція вимагає інформаційної тиші.

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