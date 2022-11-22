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Помер політв'язень і син командувача УПА Юрій Шухевич

Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР.

Помер політв'язень і син командувача УПА Юрій Шухевич
Фото: Радіо Свобода

У ніч на 22 листопада відійшов у вічність Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич.

Про це повідомляє NTA з посиланням на дружину Наталію Шухевич.

Як зазначається, Юрій Шухевич помер у Німеччині, де перебував на лікуванні. Йому було 89 років.

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Зараз це Радехівський район Львівської області. Шухевич був членом Української Гельсінської Групи та політичним в’язнем у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Загалом Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. У 1990 році став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.

Фото: LB.ua

Нагадаємо, що 12 серпня, у Львові у віці 98 років померла зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарка Гусяк.

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