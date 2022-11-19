Через агресію росіян загинули 437 дітей

18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області військові РФ вбили родину разом з двома дітьми.

Станом на ранок 19 листопада понад 1 274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За офіційною інформацією прокурорів, 437 дітей загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 423, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Зокрема, 18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області військові РФ розстріляли родину разом з двома дітьми віком 5 та 14 років у власному житловому будинку.

А 17 листопада у лікарні від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Його поранили під час обстрілу с. Циркуни Харківської області. Також стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ворожого ракетного удару 17 листопада в м. Вільнянськ Запорізької області.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, на початку листопада Секретаріат Уповноваженого ВР з прав людини повідомив про викрадення російськими окупантами 6 032 дітей.