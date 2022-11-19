Через агресію проти України РФ здійснила найбільшу в історію емісію боргу за один день, - британська розвідка

У 2023 році Росія запланувала витратити на оборону приблизно 84 мільярди доларів США.

Росія здійснила найбільшу в історію емісію боргових зобов’язань за один день. Так вона підтримує збільшення витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані власної розвідки.

«Розмір цього аукціону, найімовірніше, вказує на те, що міністерство фінансів Росії вважає поточні умови відносно сприятливими, але очікує все більш невизначеного фінансового стану протягом наступного року», — додали в британському Міноборони.

За даними розвідки, у 2023 році Росія запланувала витратити на «національну оборону» приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів США), що на 40% більше від попереднього розміру бюджету на 2023 рік, оголошеного у 2021-му.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали 83 880 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 420 окупантів.