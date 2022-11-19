У Нью-Йорку хуртовина спричинила смерть двох людей

Одна з них померла від прибирання снігу – ймовірно, від перенавантаження.

У штаті Нью-Йорк зимовий шторм, так званий ефект озера, спричинив щонайменше дві смерті та викликав ускладнення руху. Очікується, що протягом вихідних хуртовина буде тільки погіршуватися, пише Reuters.

Шквальні вітри, що дмуть з озерів Ері та Онтаріо, викинули понад один метр снігу.

Влада штату повідомила, що один з загиблих у момент смерті прибирав сніг – у нього трапився серцевий напад, ймовірно, від фізичного перенавантаження.

Снігова буря – перша в цьому сезоні – почалася в Нью-Йорку в четвер, коли вібулося зниження температури. За даними Національної метеорологічної служби, шквали, що нагадують ефект озера, призвели до спорадичних спалахів сильних опадів протягом дня, укривши деякі райони снігом у кілька футів, і, як очікується, триватимуть до неділі.

В селі Орчарл-Парк в окрузі Ері до вечора пʼятниці випало вже 1,7 м снігу. Без електроенергії залишилися тисячі споживачів, шторм також змусив перекрити рух автомагістралі Нью-Йорка та кількох інших великих автомагістралей.

75 з 80 рейсів, які мали вилетіти з міжнародного аеропорту Буффало Ніагара в п'ятницю, були скасовані, повідомив директор з авіаційної служби Лі Вейц.

В декількох округах штату вчора закрили школи та дозволили співробітникам не приходити в офіси.

За оцінкою метеоролога Центру прогнозування штормів Річа Отто, сніговий шторм розвинувся через аномальний холод для цієї пори року: температура на 5-10 градусів нижча від середньої.

Сніговий ефект озера – утворення хмар та випадіння з них опадів, що повʼязане зі зміщенням холодного повітря. Утворюється під час прохолодних атмосферних умов, коли холодна повітряна маса рухається по просторах теплішої від неї озерної води.