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На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”

Українські захисники продовжують вибивати російських окупантів.

На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Бійці ЗСУ вразили на Кінбурнській косі район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано”, - повідомили в пресслужбі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на південному напрямку було виконано 33 вогневих завдання. На лівобережжі попередньо втрати противника складають 26 окупантів та 2 танки біля Олешок.

В свою чергу, ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону. Окупанти кілька разів обстріляли з важкої артилерії Червоний Маяк, внаслідок атаки дрону, спорядженого ВОГом ,в Бериславі поранено місцевого мешканця.

Нагадаємо, протягом дня 18 листопада російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумської області.

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