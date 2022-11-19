На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”

Бійці ЗСУ вразили на Кінбурнській косі район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано”, - повідомили в пресслужбі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на південному напрямку було виконано 33 вогневих завдання. На лівобережжі попередньо втрати противника складають 26 окупантів та 2 танки біля Олешок.

В свою чергу, ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону. Окупанти кілька разів обстріляли з важкої артилерії Червоний Маяк, внаслідок атаки дрону, спорядженого ВОГом ,в Бериславі поранено місцевого мешканця.

Нагадаємо, протягом дня 18 листопада російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумської області.