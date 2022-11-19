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На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття

Зокрема, на Херсонщину надіслали генератори.

На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Мешканцям звільненої від росіян Херсонської області надійшла гуманітарна допомога від Волинської та Закарпатських областей. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Мешканці Волинської області надіслали на Херсонщину 17 тонн борошна та понад 8 тис. консерв, продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг для дітей та дорослих, питну воду.

Закарпаття ж надіслало 55 генераторів для жителів Херсонщини. 

Нагадаємо, Херсонська ОВА та ДСНС облаштували у Херсоні “Пункти Незламності”, перші з яких вже запрацювали. У спеціально облаштованих наметах можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.

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