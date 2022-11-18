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З центральної лікарні Нової Каховки окупанти вивезли все обладання та “швидкі”

Окупанти примусово евакуювали населення з Новокиївки.

З центральної лікарні Нової Каховки окупанти вивезли все обладання та “швидкі”
Наслідки обстрілів Нової Каховки
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зокрема, окупанти примусово евакуювали населення з Новокиївки.

Окрім того, у Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. 

“Все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією, унаслідок обстрілів загинув мешканець обласного центру.

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