З центральної лікарні Нової Каховки окупанти вивезли все обладання та “швидкі”

Окупанти примусово евакуювали населення з Новокиївки.

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Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зокрема, окупанти примусово евакуювали населення з Новокиївки.

Окрім того, у Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня.

“Все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією, унаслідок обстрілів загинув мешканець обласного центру.