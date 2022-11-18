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Мешканців Луцька просять якомога менше користуватися ліфтами

За останні дні у ліфтах через відключення світла застрягли сотні лучан.

Мешканців Луцька просять якомога менше користуватися ліфтами
Фото: EPA/UPG

Жителів Луцька, котрі мешкають в багатоквартирних будинках, просять у найближчі дні, по можливості, якомога менше користуватися ліфтами.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

“Через застосування графіків аварійних відключень, підприємствам, що обслуговують ліфти довелось за останні дні визволяти зі знеструмлених ліфтів сотні лучан”, - написав Поліщук.

Він закликав тих, чий стан здоров‘я дозволяє не користуватись ліфтом, користуватись сходами.

Нагадаємо, масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" лише на кілька годин у деяких районах.

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