UNICEF передав ДСНС обладнання для доставки та очищення води

Зокрема, допомога буде активно використовуватись у Херсоні.

Дитячий фонд ООН (UNICEF) надав ДСНС гуманітарного вантажа із обладнанням для доставки та очищення води.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що це обладнання допоможе задовольнити потреби понад 3 млн людей, які постраждали від війни в Україні.

В склад вантажа входять автоцистерни для питної води, водоочисні установки, пересувні насоси, генератори та інші речі, для забезпечення доступу населення до чистої питної води та гігієни.

Отримана допомога буде направлена на задоволення потреб населення Київської, Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Сумської областей. Також вона активно використовуватиметься у визволеному від росіян Херсоні.

ДСНС та UNICEF обговорили двосторонню співпрацю щодо передачі необхідного обладнання для водопостачання та водоочищення. Серед пріоритетів - системи опалення для мобільного водопровідного обладнання, ємності для зберігання води, очисні споруди та обладнання для аналізу питної води.

Нагадаємо, ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.