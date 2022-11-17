Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Запах совісті
Запах совісті
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
ГоловнаСуспільствоВійна

В боях із російськими окупантами загинув столичний екскурсовод та активіст Сергій Міронов

Гинуть люди, які любили Київ усім серцем і своїми справами.

В боях із російськими окупантами загинув столичний екскурсовод та активіст Сергій Міронов
Сергій Міронов
Фото: Facebook Ксенії Семенової

Київський  екскурсовод та активіст Сергій Міронов, автор блога “Зникаючий Київ”, загинув у війні із російськими окупаційними військами.  

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

“Сергій вів блог про Київ і гарні закинуті і незакинуті будинки, водив екскурсії. Писав трохи книги. Реставрував старі двері”, - написала Семенова.

Вона додала, що Сергій не міг порозумітися із комунальниками, які заважали йому без дозволу реставрувати двері. Семенова запропонувала зробити Сергію посвідчення помічника депутата, але не встигла зробити це до 24 лютого.

“Гинуть люди, які любили Київ усім серцем і своїми справами. Люди, які любили vanishing Київ (що зникає) і хотіли його трохи зберегти для нащадків, самі зникають. Це дуже боляче. І боляче щось не встигати. Тому не затягуйте ніколи ні з чим, що вас просять військові”, - підсумувала Семенова.

Нагадаємо, у боях під Ізюмом у червні 2022 року загинув столичний   активіст Роман Ратушний. Він воював у складі 93 омбр "Холодний Яр" як розвідник. У вересні Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі Києва на вулицю імені Романа Ратушного.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також