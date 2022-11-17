В боях із російськими окупантами загинув столичний екскурсовод та активіст Сергій Міронов

Київський екскурсовод та активіст Сергій Міронов, автор блога “Зникаючий Київ”, загинув у війні із російськими окупаційними військами.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

“Сергій вів блог про Київ і гарні закинуті і незакинуті будинки, водив екскурсії. Писав трохи книги. Реставрував старі двері”, - написала Семенова.

Вона додала, що Сергій не міг порозумітися із комунальниками, які заважали йому без дозволу реставрувати двері. Семенова запропонувала зробити Сергію посвідчення помічника депутата, але не встигла зробити це до 24 лютого.

“Гинуть люди, які любили Київ усім серцем і своїми справами. Люди, які любили vanishing Київ (що зникає) і хотіли його трохи зберегти для нащадків, самі зникають. Це дуже боляче. І боляче щось не встигати. Тому не затягуйте ніколи ні з чим, що вас просять військові”, - підсумувала Семенова.

Нагадаємо, у боях під Ізюмом у червні 2022 року загинув столичний активіст Роман Ратушний. Він воював у складі 93 омбр "Холодний Яр" як розвідник. У вересні Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі Києва на вулицю імені Романа Ратушного.