Головне за день. Четвер, 17 листопада

Ворожий масований обстріл газовидобувної інфраструктури, вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17, продовження зернової угоди, фоторепортаж зі звільненої Снігурівки, флешмоб “Чекаю тебе”. Яким запам’ятається 267-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 17 листопада, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Є інформація про декілька зруйнованих обʼєктів, ще низка зазнала пошкоджень, повідомив голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Про те, що росіяни сьогодні били по газовій інфраструктурі, повідомляв і премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема вражено обʼєкти в Дніпрі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що минулої доби ворог завдав пʼятьох авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та пʼять БпЛА “Шахед-136”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 16 листопада – в нашій новині.

Унаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Дніпру були поранені 23 людини. 15 з них госпіталізовані, одна людина в важкому стані.

Ракети пошкодили промислове підприємство, будинки, тролейбуси, вулицю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці руйнування житлового будинку у Вільнянську Запорізької області, куди влучила ракета. Станом на 15:30 відомо про шістьох загиблих, тіла яких дістали з-під руїн.

"Нагадаємо, що під завалами, можливо, перебувають люди. В будинку проживало 4 родини – щонайменше 8 чоловік", – повідомили в ДСНС.

У ході контрнаступу на Херсонщині Збройні Сили витіснили окупантів на лівий берег Дніпра. 10 листопада було звільнено місто Снігурівку, важливий залізничний вузол. 11 листопада українські військові увійшли в Херсон.

14 листопада ВЦА повідомила, що в’їзд до деокупованої Снігурівки обмежено на 10 днів. Людей, що прагнуть повернутися додому, стримує поліція, бо перебувати у місті небезпечно, об’єкти міської інфраструктури та навіть приватні подвір’я заміновано. Українські військові сфотографували, як виглядають покинуті позиції окупантів на лівому березі Інгульця поблизу Снігурівки, та передали фото нашій редакції.

Подивитися світлини зі Снігурівки можна тут.

Багато захисників Маріуполя вже повернулись додому, але чимало досі перебувають у ворожому полоні. Родини військовополонених запустити флешмоб “Чекаю тебе”, аби привернути увагу людей до долі воїнів.

Акція приурочена до півріччя з дня виходу українських захисників на території, що підконтрольні ворогу, повідомив кореспондент LB. 16 травня 2022 року відбулась перша евакуація поранених бійців з оточеного металургійного комбінату “Азовсталь”.

Впродовж акції зокрема у Львові її учасники тримали плакати з написами “Я тебе чекаю”.

Суд у Нідерландах визнав винними у збитті цивільного літака рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Вирок - пожиттєве позбавлення волі та сплата 16 млн євро компенсації родинам загиблих.

Четвертого обвинуваченого – Олега Пулатова – суд виправдав. Гіркін і Дубинський – громадяни Росії, Харченко – українець. Пулатов – росіянин.

Суд визнав, що вони винні в доставці ЗРК "Бук" з Росії, збитті з нього літака і вбивстві 298 людей, які були на борту. При цьому встановлено, що "Бук" призначався для збиття військових літаків і гелікоптерів, і Гіркін не знав, що збили цивільний.

Зачитуючи короткий виклад ухвали, головуючий суддя Хендрік Стінхейс сказав, що чоловіки не користуються жодним імунітетом від судового переслідування, оскільки вони не були членами російських збройних сил, пише Reuters.

"Немає жодних розумних сумнівів", що MH17 був збитий ракетною системою БУК, сказав Стінхейс. Цю установку транспортували з Росії в Україну у ніч з 16 на 17 липня 2014 року.

У рішенні суду також зазначено, що Росія контролювала сили бойовиків на сході України під час збиття літака рейсу МН17.

Колишню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову призначено послом у Швейцарській Конфедерації.

Відповідний указ від 17 листопада опубліковано на сайті президента. "Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації", – йдеться у документі.

Надзвичайним і повноважним Послом України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн був Артем Рибченко.

Венедіктову відсторонили з посади генпрокурорки, а пізніше – звільнили – в липні цього року.

Зернову угоду, згідно з якою з українських портів здійснюється експорт агропродукції, продовжили ще на 120 днів.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Міністерство інфраструктури України.

Зеленський у твіттері зазначив, що домовленості про продовження досягнутно з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Генеральним секретарем Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

"Очікуємо офіційного оголошення від партнерів – Туреччини та ООН", – написав він.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш уже підтвердив продовження дії угоди.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!