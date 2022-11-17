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Повітряні сили сьогодні знищили шість ракет і пʼять "шахедів"

Всі безпілотники були випущені з території Білорусі. 

Російська армія сьогодні вдарила ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Вологдонська. Девʼять бомбардувальників-ракетоносців випустили до 18 ракет типу Х-101, Х-555.

Цілями стали підприємство у Дніпрі та обʼєкти газовидобувної галузі. Про це повідомили в фейсбук Повітряні сили. 

"Чотири крилаті ракети було знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» силами та засобами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ. Крім того, у центральному регіоні знищили усі п’ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі", – зазначили військові.

На південному напрямку протиповітряною обороною повітряного командування "Південь" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Також ворог бив з артилерії і С300 по прифронтових містах.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього обстрілу в Дніпрі були поранені 23 людини. В Одесі – одна.

Чотири ракети були збиті на підступах до Києва, також в небі над столицею ліквідували "шахеди".

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