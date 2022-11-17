У Дніпрі під час сьогоднішньої ракетної атаки було поранено 23 людей

Унаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Дніпру були поранені 23 людини. З них 15 – госпіталізовані, одна в важкому стані.

Ракети пошкодили промислове підприємство, будинки, тролейбуси, вулицю. Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 17 листопада армія ворога завдала чергового масованого ракетного удару. Били знову по обʼєктах інфраструктури, зокрема газовидобувної.