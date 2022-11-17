Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

“У Дніпрі чутно звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 10:07. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни поцілили ракетами у два райони міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд.

“Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості”, – поінформував він.

Оновлено 9:57. За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російського обстрілу. Серед них – дитина 15 років.

Оновлено 9:20. Внаслідок російських обстрілів Дніпра є влучання у два інфраструктурних об’єкти.

“Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки”, – повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, майже по всій території України оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана із активністю ворожої стратегічної авіації.