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Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)

Інформація уточнюється.

Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Фото: https://alerts.in.ua/

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

“У Дніпрі чутно звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 10:07. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни поцілили ракетами у два райони міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд.

“Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості”, – поінформував він.

Оновлено 9:57. За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російського обстрілу. Серед них – дитина 15 років. 

Оновлено 9:20. Внаслідок російських обстрілів Дніпра є влучання у два інфраструктурних об’єкти.

“Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки”, – повідомили в Офісі президента. 

Нагадаємо, майже по всій території України оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана із активністю ворожої стратегічної авіації. 

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