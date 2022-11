Як Росія створює потужну пропаганду з фейками: пояснення на прикладі RT

Не так давно телеканал потрапив у гучний скандал завдяки заявам директора і одночасно ведучого програми «Антонимы» Антона Красовського. Тоді він в етері заявив про те, що українських дітей слід топити в річці та спалювати у власних будинках. Через це головна редакторка RT Маргарита Симоньян звільнила його, але він повернувся дуже скоро, не минуло й кількох тижнів.

Однак, як виявилося, це не поодинокий випадок таких висловлювань на телеканалі. Раніше цей самий Антон Красовський вже робив антиукраїнські заяви.

«Це була б ідеальна карта без України. України, наприклад, в складі Росії. Волелюбна, горда нація, що томиться під гнітом злісної та темної імперії», – сказав ведучий в етері.

До того ж він розповідав, як радів, коли 10 жовтня була масовано обстріляна Україна. Телеканал усе це підтримує, адже деякі фрагменти висловлювань Красовського Симоньян публікує в своєму Telegram-каналі.

Відомий випадок створення російської пропагандою фейків стався навколо збиття боїнга МН17 в Донецькій області в 2014 році. Аби зняти з Росії відповідальність, росіяни заплатили так званому «Карлосу» 48 тисяч доларів. Нібито іспанський авіадиспетчер стверджував, що працював у київському аеропорту під час знищення авіалайнера. В інтерв’ю для RT Spanish він звинуватив Україну у збитті. Однак пізніше виявилося, що ніякий “Карлос” ніколи не працював диспетчером і просто збрехав.

«Небезпечний експеримент над людством» – так назвав телеканал RT свій сюжет про небезпеку технології 5G. Таку конспірологічну теорію показали в етері американського RT і розповіли про те, наскільки погано цей сигнал впливає на людину. Зокрема, розповідалося, що 5G створює підвищений ризик цілої низки захворювань, включно з раком мозку, безпліддям, аутизмом, пухлиною серця та хворобою Альцгеймера.

Темою пандемії COVID-19 вони також встигли маніпулювати. Намагаючись просунути власну вакцину “Супутник V”, вони поширювали фейки про небезпечний вплив таких вакцин, як Pfizer та Moderna. Однак вони наголошували у своїй статті «Moderna’s Covid-19 jab got the «best vaccine» award – from a US-dominated Vaccine Congress stuff with corporate goons» в американському RT про те, що їхня вітчизняна вакцина показує ефективність.

Вибори в деяких країнах також стають приводами для перебільшень, фейків і дискредитації. Так, президентські вибори в Україні в 2019 році вони не вважають легітимними. У будь-яких заявах з того приводи вони м’яко натякали на те, що результати виборів не стали вибором українського суспільства.

Щодо американських виборів, то там вони вирішили підкреслювати вигідні для них думки. Після оголошення результатів президентських виборів у 2020 році, RT America опублікували статтю, в якій висунули необґрунтовані заяви про фальсифікації на виборах, де переміг Джо Байден. Вони згадали про відео з камер спостереження, яке адвокат вже колишнього президента Дональда Трампа Руді Джуліан представив на слуханні в суді, щоб продемонструвати заяви Трампа про фальсифікації виборів в штаті Джорджія під час голосувань.

Тим більше зараз актуальною темою для пропаганди на російських телеканалах є звинувачення у всьому Заходу. Яскравим прикладом для більшого поширення дезінформації став випадок спалювання прапорів Європейського Союзу. Після сутичок в липні 2021 року в Грузії пропагандисти звинуватили Захід в ескалації ситуації. Проросійські ЗМІ збільшили нападки на ЄС і США. Вони закликали спалити прапор Євросоюзу й опублікувати відео з цим на Фейсбук. Їхні прихильники підхопили таку ініціативу і спалили прапор ЄС.

Російські пропагандисти підхопили цю ідею і почали публікувати матеріали, де показували, як різні люди, в різних країнах світу і в різний час спалюють прапори Євросоюзу. Таким чином вони намагалися запевнити глядачів у тому, що ворожнеча до організації вже скрізь поширена.

Крім того, схожі за концепцією маніпуляції пропагандисти проводили навколо подій в Сирії, протестів «жовтих жилетів» у Франції, а також Навального і Скрипалів. Аналітики зазначають, що кремль може спрямувати пропагандистські кампанії проти будь-якої країни, організації або людини, якщо захоче цього.