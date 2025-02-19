СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві

Вони виготовили і передали виконавиці вибухівку. Тоді загинули троє військових і жінка, яка передала їм сумку.

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби затримали агентів російських спецслужб, які на замовлення Росії готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Тоді росіяни використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі міста. Унаслідок вибуху жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідка затримала співучасників злочину "по гарячих слідах" Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За інструкцією російських спецслужб юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його в рюкзак та передали 42-річній мешканці сусіднього селища. Потім жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито "передати сумку з грошима" місцевому жителю.

"Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як «зайвого» свідка теракту", - зазначили в СБУ.

Тим часом неповнолітні співучасники "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували гроші від окупантів.

Однак, їх затримали правоохоронці. Під час обшуків у хлопців вилучили мобільні телефони із доказами контактів з Ф, аСБ також і компоненти для виготовлення вибухового пристрою.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Незважаючи на вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Що відомо про теракт

14 лютого на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Пізніше у мережі оприлюднили відео, де жінка із сумкою вийшла з магазину і прямувала до групи військових. Після цього пролунав вибух.

Унаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. Виконавиця теракту також загинула.

Як повідомлялося, СБУ та Нацпол продовжуєють загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали ФСБшника". Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям. Використовуючи ключовий меседж – «Не пали своїх! «Спали» ворога!», СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot.

Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.