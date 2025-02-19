В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Два блоки Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн, - Галущенко
Два блоки Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн, - Галущенко
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії
Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії
Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни
Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві

Вони виготовили і передали виконавиці вибухівку. Тоді загинули троє військових і жінка, яка передала їм сумку.

СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби затримали агентів російських спецслужб, які на замовлення Росії готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Тоді росіяни використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі міста. Унаслідок вибуху жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей дістали поранення. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідка затримала співучасників злочину "по гарячих слідах" Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За інструкцією російських спецслужб юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його в рюкзак та передали 42-річній мешканці сусіднього селища. Потім жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито "передати сумку з грошима" місцевому жителю.

"Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як «зайвого» свідка теракту", - зазначили в СБУ.

Тим часом неповнолітні співучасники "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували гроші від окупантів.

Однак, їх затримали правоохоронці. Під час обшуків у хлопців вилучили мобільні телефони із доказами контактів з Ф, аСБ також і компоненти для виготовлення вибухового пристрою.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Незважаючи на вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Що відомо про теракт

  • 14 лютого на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Пізніше у мережі оприлюднили відео, де жінка із сумкою вийшла з магазину і прямувала до групи військових. Після цього пролунав вибух.
  • Унаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. Виконавиця теракту також загинула.

Як повідомлялося, СБУ та Нацпол продовжуєють загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали  ФСБшника". Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям. Використовуючи ключовий меседж – «Не пали своїх! «Спали» ворога!», СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot.

Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies