​Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України 862 390 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 862390 (+1300) осіб
- танків ‒ 10120 (+19)
- бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23)
- артилерійських систем – 23347 (+72)
- РСЗВ – 1288 (+3)
- засоби ППО ‒ 1072 (+4)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175)
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146)
- спеціальна техніка ‒ 3752 (+1).
Дані уточнюються.