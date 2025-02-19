​Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України 862 390 військових.

Росія вже втратила в Україні 862 390 військових.

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