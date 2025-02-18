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Російська армія атакувала 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли області. 

Російська армія атакувала 11 громад Сумщини
Наслідки російських обстрілів Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 18 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 151 вибух. 

По Хотінській громаді росіяни били дронами, внаслідок атаки пошкоджено 6 приватних будинків.

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Великописарівську, Краснопільську та Юнаківську громади ворог атакував з артилерії, мінометів та дронами.

Також дронами загарбники били по Есманьській, Глухівській та Зноб-Новгородській громадам. 

Білопільську громаду російська армія атакувала з мінометів,  а Миропільську - КАБами.

По Середино-Будській та Путивльській громадам окупанти вдарили з мінометів та дронами.

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