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​DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії - власнику TikTok

Регулятор із захисту даних Південної Кореї надіслав відповідний запит DeepSeek з проханням отримати роз’яснення.

​DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії - власнику TikTok
Логотип китайського стартапу DeepSeek
Фото: EPA/UPG

Регулятор захисту даних Південної Кореї підтвердив, що чат-бот DeepSeek, розроблений китайським стартапом зі штучного інтелекту, відправляв дані користувачів китайському власнику TikTok, ByteDance.

Про це повідомило інформагентство Yonhap.

Підтвердження надійшло через день після того, як регулятор - Комісія із захисту персональних даних (PIPC) - оголосив про тимчасове призупинення нових завантажень DeepSeek у Південній Кореї через "занепокоєння щодо практики збору даних".

"Ми підтвердили, що DeepSeek спілкується з ByteDance", - сказав представник PIPC. 

При цьому він зазначив, що інформацію про те, які дані були передані та в якому обсязі, ще невідомо. Це - перший раз, коли регулятор підтвердив потенційний витік даних користувачів DeepSeek третім особам. 

Згідно із законодавством Південної Кореї, від користувача вимагається явна згода, якщо особиста інформація користувача надається третій стороні. Тому PIPC також надіслала офіційний запит DeepSeek з проханням отримати роз’яснення щодо методів збору даних і керування сервісом. У відповідь стартап призначив свого представника в Південній Кореї і визнав недоліки в розгляді місцевих законів про захист, а також висловив готовність активно співпрацювати з Комісією.

  • DeepSeek – це китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, заснована в 2023 в місті Ханчжоу. Компанія створила сімейство великих мовних моделей, Модель R1 була розроблена всього за два місяці з бюджетом лише $6 млн, при тому, що навчання останньої великої моделі штучного інтелекту компанії Meta коштувало 60-70 мільйонів доларів. Наприкінці січня китайський стартап представив помічника DeepSeekV3. Він може писати тексти пісень, допомагати складати особистий план розвитку або писати рецепт вечері на основі того, що є в холодильнику. Цей чат-бот може спілкуватися кількома мовами, але найкраще це робить англійською та китайською.
  • Проте Австралія та Південна Корея заборонили використання DeepSeek на всіх державних пристроях через практику обробки даних у програмі.
  • Також компанія з кібербезпеки США оголосила, що ця модель штучного інтелекту містить прихований код, який може передавати дані користувача китайській державній телекомунікаційній компанії, тому використання DeepSeek в урядових пристроях також заборонили. 
  • Голова українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek, який зараз набуває шаленої популярності, є “чудовим інструментом” для збору розвідданих. 
  • У січні DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів.
  • 31 січня DeepSeek заблокували на території Італії через загрозу даним італійських користувачів.
  • Нещодавно у Литві також заявили, що планують на урядовому рівні обмежити доступ до китайського додатку DeepSeek. Аналогічну заяву зробив Тайвань.
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