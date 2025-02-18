​DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії - власнику TikTok

Регулятор захисту даних Південної Кореї підтвердив, що чат-бот DeepSeek, розроблений китайським стартапом зі штучного інтелекту, відправляв дані користувачів китайському власнику TikTok, ByteDance.

Про це повідомило інформагентство Yonhap.

Підтвердження надійшло через день після того, як регулятор - Комісія із захисту персональних даних (PIPC) - оголосив про тимчасове призупинення нових завантажень DeepSeek у Південній Кореї через "занепокоєння щодо практики збору даних".

"Ми підтвердили, що DeepSeek спілкується з ByteDance", - сказав представник PIPC.

При цьому він зазначив, що інформацію про те, які дані були передані та в якому обсязі, ще невідомо. Це - перший раз, коли регулятор підтвердив потенційний витік даних користувачів DeepSeek третім особам.

Згідно із законодавством Південної Кореї, від користувача вимагається явна згода, якщо особиста інформація користувача надається третій стороні. Тому PIPC також надіслала офіційний запит DeepSeek з проханням отримати роз’яснення щодо методів збору даних і керування сервісом. У відповідь стартап призначив свого представника в Південній Кореї і визнав недоліки в розгляді місцевих законів про захист, а також висловив готовність активно співпрацювати з Комісією.