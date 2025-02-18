​DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії - власнику TikTok

Регулятор захисту даних Південної Кореї підтвердив, що чат-бот DeepSeek, розроблений китайським стартапом зі штучного інтелекту, відправляв дані користувачів китайському власнику TikTok, ByteDance.
Про це повідомило інформагентство Yonhap.
Підтвердження надійшло через день після того, як регулятор - Комісія із захисту персональних даних (PIPC) - оголосив про тимчасове призупинення нових завантажень DeepSeek у Південній Кореї через "занепокоєння щодо практики збору даних".
"Ми підтвердили, що DeepSeek спілкується з ByteDance", - сказав представник PIPC.
При цьому він зазначив, що інформацію про те, які дані були передані та в якому обсязі, ще невідомо. Це - перший раз, коли регулятор підтвердив потенційний витік даних користувачів DeepSeek третім особам.
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Згідно із законодавством Південної Кореї, від користувача вимагається явна згода, якщо особиста інформація користувача надається третій стороні. Тому PIPC також надіслала офіційний запит DeepSeek з проханням отримати роз’яснення щодо методів збору даних і керування сервісом. У відповідь стартап призначив свого представника в Південній Кореї і визнав недоліки в розгляді місцевих законів про захист, а також висловив готовність активно співпрацювати з Комісією.
- DeepSeek – це китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, заснована в 2023 в місті Ханчжоу. Компанія створила сімейство великих мовних моделей, Модель R1 була розроблена всього за два місяці з бюджетом лише $6 млн, при тому, що навчання останньої великої моделі штучного інтелекту компанії Meta коштувало 60-70 мільйонів доларів. Наприкінці січня китайський стартап представив помічника DeepSeekV3. Він може писати тексти пісень, допомагати складати особистий план розвитку або писати рецепт вечері на основі того, що є в холодильнику. Цей чат-бот може спілкуватися кількома мовами, але найкраще це робить англійською та китайською.
- Проте Австралія та Південна Корея заборонили використання DeepSeek на всіх державних пристроях через практику обробки даних у програмі.
- Також компанія з кібербезпеки США оголосила, що ця модель штучного інтелекту містить прихований код, який може передавати дані користувача китайській державній телекомунікаційній компанії, тому використання DeepSeek в урядових пристроях також заборонили.
- Голова українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek, який зараз набуває шаленої популярності, є “чудовим інструментом” для збору розвідданих.
- У січні DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів.
- 31 січня DeepSeek заблокували на території Італії через загрозу даним італійських користувачів.
- Нещодавно у Литві також заявили, що планують на урядовому рівні обмежити доступ до китайського додатку DeepSeek. Аналогічну заяву зробив Тайвань.