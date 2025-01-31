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В Італії заблокували китайський ШІ DeepSeek

Заборона на дію застосунку встановлена з негайним набуттям чинності.

В Італії заблокували китайський ШІ DeepSeek
Логотип китайського стартапу DeepSeek
Фото: EPA/UPG

Китайський застосунок DeepSeek заблокували на території Італії через загрозу даним італійських користувачів.

Про це повідомив італійській регулятор Il Garante.

“Гарант захисту персональних даних терміново наказав, з негайним набуттям чинності, обмежити обробку даних італійських користувачів стосовно китайських компаній Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence та Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, які надають послугу чат-бота DeepSeek”, - йдеться у повідомленні.

Регулятор уточнив, що у відповідь на запит, які дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї, компанія надала інформацію, але "зміст повідомлення визнано абсолютно недостатнім”.

Support LB.ua

“Всупереч тому, що було встановлено органом, компанії заявили, що вони не працюють в Італії і що європейське законодавство на них не поширюється”, - йдеться у повідомленні.

  • Акції технологічних компаній на Уолл-стріт втратили у понеділок приблизно 1 трильйон доларів після прогресу китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek

  • DeepSeek — це китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, заснована в 2023 в місті Ханчжоу. Компанія створила сімейство великих мовних моделей, Модель R1, презентована минулого тижня, була розроблена всього за два місяці з бюджетом лише $6 млн, при тому, що навчання останньої великої моделі штучного інтелекту компанії Meta коштувало 60-70 мільйонів доларів. 

  • Керівник українського Центуріях протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek може допомагати Китаю збирати інформацію про користувачів.

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