В Італії заблокували китайський ШІ DeepSeek

Китайський застосунок DeepSeek заблокували на території Італії через загрозу даним італійських користувачів.

Про це повідомив італійській регулятор Il Garante.

“Гарант захисту персональних даних терміново наказав, з негайним набуттям чинності, обмежити обробку даних італійських користувачів стосовно китайських компаній Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence та Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, які надають послугу чат-бота DeepSeek”, - йдеться у повідомленні.

Регулятор уточнив, що у відповідь на запит, які дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї, компанія надала інформацію, але "зміст повідомлення визнано абсолютно недостатнім”.

“Всупереч тому, що було встановлено органом, компанії заявили, що вони не працюють в Італії і що європейське законодавство на них не поширюється”, - йдеться у повідомленні.

Головний виконавчий директор Microsoft Corp. Сатья Наделла заявив, що у китайському ШІ-стартапі DeepSeek (модель R1) є “кілька справжніх інновацій”.

Корпорація Microsoft спільно з OpenAI (власник chatGPT) розслідують можливе несанкціоноване використання технологій OpenAI китайським стартапом DeepSeek.

Китайський штучний інтелект DeepSeek, який днями обвалив Уолл-стріт, може стати викликом для американських технокомпаній, вважає президент США Дональд Трамп.