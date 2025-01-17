В Армія+ з'явилися три нові електронні рапорти

У застосунку з'явився рапорт на відпустку для вагітних.

В оновленій версії застосунку Армія+ додали три нові електронні рапорти.

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Замість паперової роботи, яка відволікала від служби, військові можуть подати рапорт у кілька кліків і відстежувати його статус у застосунку", — зазначив очільник Міноборони.

До оновленої версії Армія+ додано електронні рапорти на приймання та здавання посади.

"Це два із найпоширеніших документів у війську. За потреби до рапорту можна опціонально додати акт приймання-здавання посади", — додав Умєров.

Крім того, до застосунку додали також дуже важливий рапорт на відпустку для вагітних — 126 днів (70 днів до пологів і 56 після) із можливістю продовження ще на 14 днів у разі народження двох або більше дітей.

"Тепер у Армія+ доступно вже 22 електронні рапорти! Потрібно оновитись до версії 2.1.4, щоб скористатись новими рапортами. Ми постійно вдосконалюємо застосунок, додаючи нові функції. Цифровізація — це шлях до підвищення ефективності нашого війська та полегшення щоденних завдань для наших захисників", — каже Рустем Умєров.