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У зміцнення цифрової безпеки України Нідерланди і партнери вклали понад 200 млн євро

Ідеться про Талліннський механізм.

У зміцнення цифрової безпеки України Нідерланди і партнери вклали понад 200 млн євро
кіберзахист
Фото: platforma-msb.org

Нідерланди з партнерами вклали понад 200 млн євро для Талліннського механізму. Його основним завданням є зміцнення цифрової безпеки України, передає «Укрінформ».

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За інформацією нідерландського уряду, десятки українських державних установ і операторів критичної інфраструктури отримали допомогу для покращення цифрової безпеки та протидії шкідливим програмам.

Крім того, фінансову допомогу спрямували на навчання українських експертів із кібербезпеки, а також налагодження супутникового зв'язку.

  • За інформацією МЗС України, Талліннський механізм започаткували у 2023 році як міжнародний формат підтримки стійкості цивільної інфраструктури України перед кіберзагрозами. Це комплексний захист, який поєднує експертну, технологічну та освітню підтримку. 
  • Учасниками Механізму є 11 держав — Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Велика Британія і США. Спостерігачами — НАТО та Європейський Союз. На національному рівні до роботи Талліннського Механізму залучені Міністерство закордонних справ, Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки, Національний координаційний центр кібербезпеки та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
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