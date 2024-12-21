У зміцнення цифрової безпеки України Нідерланди і партнери вклали понад 200 млн євро

Нідерланди з партнерами вклали понад 200 млн євро для Талліннського механізму. Його основним завданням є зміцнення цифрової безпеки України, передає «Укрінформ».

За інформацією нідерландського уряду, десятки українських державних установ і операторів критичної інфраструктури отримали допомогу для покращення цифрової безпеки та протидії шкідливим програмам.

Крім того, фінансову допомогу спрямували на навчання українських експертів із кібербезпеки, а також налагодження супутникового зв'язку.