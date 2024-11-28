Михайло Поплавський - людина, яка зробила себе сама

У четвер, 28 листопада, свій ювілей святкує народний артист України Михайло Поплавський. Йому виповнилося 75 років, проте він продовжує далі активну професійну діяльність. Відсвяткувати цей день він планує вже після перемоги у війні проведенням концерту під назвою "Україно, вперед".

Таких людей, як Михайло Поплавський, можна сміливо називати self-made — людина, яка зробила себе самостійно. Починав він свій шлях як простий хлопець із села Кіровоградської області, а кропітка праця зробила з нього успішну і відому людину, ректора, політика, громадського діяча, мецената, продюсера і популяризатора українських пісень.

Віра в себе стала для артиста мотивом нездоланного прагнення йти своїм українським шляхом, і тому Михайла Поплавського можна назвати новатором, який ефективно будує майбутнє і творить не за шаблонними схемами, а детально прораховує кожен крок, тим самим упевнено торуючи свою дорогу до успіху.

Фото: соцмережі Михайло Поплавський - новатор, який детально прораховує кожен крок

Статус ректора: як Поплавський очолив університет

У новому статусі перед громадськістю Михайло Поплавський постав 1993 року, ставши ректором Університету культури. На той момент це був маловідомий навчальний заклад лише з двома факультетами.

Фото: Instagram Михайло Поплавський ( 44 роки) - наймолодший ректор країни. 1993 р

Артист вирішив використовувати для популяризації ВНЗ нестандартні та креативні методи, які часом навіть здавалися епатажними. Наприклад, одним із нових проєктів став "Співочий ректор як технологія", який спочатку обурив представників українського шоу-бізнесу, але тим самим привернув увагу громадськості — місія була виконана.

Сьогодні це університет майбутнього, успіх якого базується на інноваційних технологіях навчання, потужному професорсько-викладацькому складі, комунікаційних стратегіях та успішному діджитал-маркетингу. Київський національний університет культури і мистецтв уже чотири роки поспіль очолює рейтинг найкращих вишів культури і мистецтв України.

Популяризатор української пісні: чим ще прославився Поплавський

Ювіляр відомий по всій країні як автор ідеї та генеральний продюсер величезної кількості національних проєктів культури і мистецтв, які спрямовані на те, щоб популяризувати українські пісні.

Фото: Соцмережі Михайло Поплавський - генеральний продюсер величезної кількості національних проєктів культури і мистецтв

Зокрема мова про:

Всеукраїнський дитячий телевізійний дитячий конкурс "Крок до зірок" (з 1997р);

телепрограма "Наша пісня" (з 2004 року), яка з часом змінила назву і набула статусу Національної музичної премії "Українська пісня року";

Шевченківські вечори "Ми діти твої, Україно!" (з 2008 року);

концерти до Міжнародного Дня матері "Мамо, вічна і кохана" (з 2008 року).

Особливу увагу варто приділити телемарафону 2012 року під назвою "Пісня об'єднує нас!". Цей проект увійшов до світової книги рекордів Гіннеса як "Найтриваліший музичний телемарафон національної пісні в прямому ефірі". Протягом 5 діб у прямому ефірі лунала українська пісня: 110 годин, 3 хвилини і 27 секунд з 29 березня по 2 квітня.