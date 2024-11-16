Міноборони створило нову систему патентування військових технологій

Прикладом такого підходу є патент на детектор FPV-дронів "Вітряк-М".

Міноборони України створило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Завдяки новій системі патентування з’явилися чіткі правила співпраці з українськими і міжнародними партнерами, а інновації тепер захищені.

«Майбутнє війни й оборони — це не лише сила зброї, а й сила інновацій. Важливо не просто створювати нові технології, але й формувати стійку систему, що захищає та підтримує їхній розвиток», — пише міністр.

Ця система є сигналом для партнерів, що Україна готова до відповідальної співпраці. Їхні технології у нас захищені, а підтримка оборонного сектору дає їм гарантії розвитку та безпеки.

Прикладом такого підходу є патент на детектор FPV-дронів "Вітряк-М", розроблений Центром масштабування технологій. Ця розробка допомагає ЗСУ виявляти дрони противника і попереджати про їхнє наближення.

"Патентування — це відчуття захищеності розробок наших винахідників, впевненість партнерів і фундамент нової оборонної культури, де кожне відкриття стає кроком до перемоги", — додав Рустем Умєров.