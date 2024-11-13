Google запустив платформу з безоплатними курсами для вивчення штучного інтелекту

Компанія Google запустила платформу з безоплатними курсами для вивчення штучного інтелекту, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Штучний інтелект – це про швидкість, оптимізацію, автоматизацію рутини, створення нових напрямів для самореалізації мільйонів людей. Поступово ШІ зʼявляється в усіх сферах – від освіти до медицини та defence-tech. Україна має всі шанси очолити тренд з упровадження ШІ, але для цього треба вивчати його вже зараз”, – написав Федоров.

На платформі від Google вже доступні 3 курси:

ШІ для продуктивності. Для охочих базово розібратися із ШІ — спеціалістів, керівників та власників бізнесу, маркетологів, менеджерів з продажів, HR-фахівців та інших. Курс допоможе оптимізувати буденні завдання та витрачати на них значно менше часу.

Вступ до генеративного ШІ. Для технічних фахівців. Дізнаєтеся, що таке великі мовні моделі та як використовувати їх для аналізу величезного масиву текстів, створення чатботів і генерації контенту.

Цифрові навички для освіти з Google: практична програма. Для освітян. Курс допоможе вчителям розробити завдання й системи оцінювання за допомогою ШІ. Завдяки ШІ зможете більше часу приділяти роботі з учнями та власному розвитку.