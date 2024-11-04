Всі автотовари для будь-якого авто на Exist.ua

Інтернет-магазин Exist.ua пропонує величезний асортимент автотоварів для будь-якої марки та моделі автомобіля. Незалежно від того, чи володієте ви новим авто чи ретро-класикою, у нас ви знайдете все необхідне для обслуговування та ремонту. Наш каталог містить запчастини, аксесуари та витратні матеріали від провідних світових виробників. Обираючи Exist.ua, ви отримуєте якість, надійність та зручність в одному місці.

Каталог автомобілів з простим і зручним пошуком

Ми розробили інтуїтивно зрозумілий каталог, який дозволяє швидко знайти потрібні запчастини для вашого автомобіля. Введіть марку, модель та рік випуску, і система автоматично відобразить сумісні деталі. Наш пошук також підтримує фільтри за категоріями, брендами та ціною, що робить процес вибору ще простішим. Завдяки цьому ви економите час та уникнете можливих помилок при підборі запчастин.

Запчастини для всіх марок і моделей автомобілів

Exist.ua пропонує запчастини для всіх популярних та рідкісних марок автомобілів. Ми постійно оновлюємо наш асортимент, щоб включити нові моделі та останні розробки в галузі автокомпонентів. Незалежно від того, чи шукаєте ви деталі для європейських, азійських чи американських авто, у нас є все необхідне. Наші товари відповідають найвищим стандартам якості та мають гарантію від виробника.

Система пошуку за VIN-кодом для точного підбору

Щоб забезпечити максимально точний підбір запчастин, ми впровадили систему пошуку за VIN-кодом. Просто введіть унікальний ідентифікаційний номер вашого автомобіля, і система підбере лише ті деталі, які повністю сумісні з вашим авто. Це дозволяє уникнути придбання невідповідних запчастин та зберегти ваші кошти і час. Пошук за VIN-кодом – це зручний та надійний спосіб знайти потрібні товари без зайвих турбот.



Професійна підтримка клієнтів через Call-center

Наша команда експертів завжди готова надати професійну консультацію та відповісти на всі ваші запитання. Звертаючись до нашого Call-center, ви отримаєте допомогу у виборі запчастин, інформацію про наявність товарів та умови доставки. Ми цінуємо кожного клієнта та прагнемо забезпечити високий рівень обслуговування. Наші фахівці постійно підвищують свою кваліфікацію, щоб надавати вам найактуальнішу та корисну інформацію.

Мобільний додаток для зручного замовлення

Для вашої зручності ми розробили мобільний додаток Exist.ua, доступний на платформах iOS та Android. Завдяки додатку ви можете робити замовлення запчастин у будь-який час та з будь-якого місця. Інтерфейс додатку простий та зрозумілий, що дозволяє швидко знайти потрібні товари та оформити покупку. Отримуйте сповіщення про статус замовлення та акційні пропозиції безпосередньо на свій смартфон.