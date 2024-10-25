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Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп’ютерний артполігон

Все устаткування полігону поміщається у валізу, що дозволяє облаштувати навчальний клас навіть у польових умовах.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп’ютерний артполігон
Фото: Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон вітчизняного виробництва, призначений для підготовки  фахівців підрозділів артилерії.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби МОУ.

"Цей комплекс розробила група українських програмістів як  допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння. Алгоритми комп’ютерної програми створювались із урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що візуальний компонент комп’ютерного полігона дозволяє: моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання, проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку, отримувати рекомендації для виправлення помилок.

Фото: Міноборони

Комп’ютерний полігон українського виробництва – компактний. Все устаткування поміщається у валізу, що дозволяє облаштувати навчальний клас у будь-якому стаціонарному приміщенні, або польових умовах.

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