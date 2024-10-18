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ЗМІ: кіберфахівці ГУР атакували супутниковий зв'язок росіян

Фахівці ГУР МО атакували також транспортно-логістичну компанію "Fesco" та підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".

ЗМІ: кіберфахівці ГУР атакували супутниковий зв'язок росіян
Фото: Держспецзв’язку

Кіберфахівці ГУР МО атакували IT-інфраструктуру національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "Морсвязьспутник", транспортно-логістичну компанію "Fesco" та підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у ГУР МОУ.

Фахівці ГУР МО атакували IT-інфраструктуру національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "Морсвязьспутник".

"Атаковано російську державну системи контролю руху морського транспорту. Також під удар потрапила транспортна-логістична компанія "Fesco", підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт", — заявили джерела.

За даними співрозмовників агентства, за результатами DDOS-атаки відбулися системні збої у доступі до веб-сайтів і електронних ресурсів обʼєктів атаки. Також було зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

Джерела розвідки зазначили, що російським "ЗМІ" було наказано приховувати факт здійснення DDOS-атаки по вказаним вище цілям, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку нанесених економічних збитків на обʼєкти РФ.

  • 7 жовтня кіберфахівці ГУР МО спільно з активістами групи "ВО Team" "привітали" Владіміра Путіна з днем народження зламом державної автоматизованох системи “Правосудие”, завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх судах РФ. 
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