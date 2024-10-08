Суд змусив Google дозволити сторонні магазини додатків на Android

Компанія Alphabet, яка є власником усіх бізнесів під брендом Google, зазнала ще однієї поразки в американских судах. Після того, як їхня пошукова система була визнана монополістом, під удар потрапив магазин додатків Play Store.

Як пише Deutsche Welle, суд у Каліфорнії вирішив, що Google порушує антимонопольні правила, перешкоджаючи роботі сторонніх магазинів застосунків на своїй платформі Android. Окрім того, корпорація не має права вимагати проводити усі внутрішні платежі в додатках через Play Store.

Починаючи з 1 листопада, Google доведеться виконувати судові приписи: дозволити користувачам вільно ставити сторонні магазини, не платити виробникам смартфонів за те, щоб ті просували на своїх пристроях Play Store, та не втручатися у транзакції, які здійснюються всередині додатків.

Компанія заявила, що оскаржуватиме це рішення та назвала його "таким, що зашкодить розробникам, виробникам гаджетів та мільярдам користувачів Android по всьому світу".