Ілон Маск підкуповує виборців у "штатах, що коливаються"

Поки йдеться лише про підписання петиції, а не голосування за президента.

Засновник компаній SpaceX, Tesla та Boring Company Ілон Маск заявив, що виплатить 47 доларів кожному американцю, який заохотить людину у ключових для прийдешніх виборах штатах підписати петицію від прихильників Республіканської партії.

Як пише The Hill, йдеться про документ, який закликає до підтримки та захисту перших двох поправок до конституції Сполучених Штатів. Вони гарантують право громадян на свободу слова та носіння зброї.

Автори петиції, які агітують за Дональда Трампа, хочуть отримати щонайменше 1 мільйон підписів у кожному з так званих "штатів, що коливаються" - Пенсильванії, Аризоні, Джорджії, Неваді, Мічигані, Вісконсині та Північній Кароліні.

За словами Маска, "легкі гроші" можна отримати упродовж наступних двох тижнів.