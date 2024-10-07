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Bloomberg: в ЄС шукають шляхи обходу вето Угорщини на 6 мільярдів євро допомоги Україні

Одне з рішень в ЄС невдовзі розглянуть.

Bloomberg: в ЄС шукають шляхи обходу вето Угорщини на 6 мільярдів євро допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Представники Європейського Союзушукають шляхи обходу вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Дипломатичний підрозділ ЄС, Служба зовнішніх дій, розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески в Європейський фонд миру. 

Як зазначають джерела видання, це дозволить майбутнім коштам надходити на основі згоди вкладників, а не одностайної підтримки.

Посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану, повідомили джерела. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.

Як пише видання, прем’єр-міністр Віктор Орбан дедалі активніше виступає проти зусиль ЄС допомогти Україні у війні. Непоступливість Угорщини щодо фінансування України вже викликала дискусії серед дипломатів ЄС щодо обходу вето Орбана.

Після повномасштабного вторгнення Росії Європейський фонд миру схвалив сім пакетів на загальну суму 3,5 мільярда євро, а також 2 мільярди євро на постачання боєприпасів.

У червні очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що для його країни є неприйнятним виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні. 

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