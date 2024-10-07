Китай почав активніше забирати паспорти у вчителів

Здача документів проводиться у межах так званого “керування особистими виїздами за кордон”.

Китайська влада вимагає, щоб все більше шкільних вчителів та інших працівників державного сектора здавали свої паспорти ‒ на тлі посилення лідером Сі Цзіньпіном контролю над громадянами країни, пише Financial Times.

Здача паспортів проводиться у межах так званого “керування особистими виїздами за кордон”, що дозволяє місцевим урядовцям контролювати, хто може залишати країну, як часто та куди саме їхати.

Зараз Сі посилює участь держави в повсякденному житті китайців. Потужний апарат державної безпеки КНР також посилив свою кампанію проти іноземного шпигунства.

Працівники державного освітнього сектору країни повідомили, що обмеження на міжнародні поїздки значно посилили влітку проти минулого року. Вони охопили рядових працівників шкіл, університетів, місцевих органів влади та державних службовців.

“Усім вчителям і працівникам державного сектору наказали здати наші паспорти”, ‒ розповіла FT вчителька початкової школи у великому місті західної провінції Сичуань.

Вона додала, що, аби поїхати за кордон, потрібно подати заяву в міське управління освіти. “І я не думаю, що вона буде схвалена”, ‒ додала вчителька.