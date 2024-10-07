Стало відомо про смерть ще одного заручника ХАМАСу

До оголошення про смерть Ідана Штіві звільнили 117 заручників, підтверджено смерть 37 осіб.

Ідан Штіві, один з ізраїльських заручників, захоплених ХАМАСом на музичному фестивалі Supernova 7 жовтня минулого року, був убитий під час атаки.

Про це пише BBC з посиланням на Форум заручників і зниклих безвісти.

Група, яка прагне повернути викрадених осіб назад до Ізраїлю, каже, що 28-річний хлопець зробив “самовідданий вибір” допомогти двом незнайомцям втекти з місця події, але їхню машину атакували по дорозі. Знайшли також тіла двох його пасажирів.

Тіло Штіві “все ще перебуває в полоні ХАМАСу”, заявили у групі.

За даними Ізраїлю, ХАМАС викрав 251 людину під час атак 7 жовтня.

До оголошення про смерть Штіві звільнили 117 заручників, підтверджено смерть 37 осіб. 97 людей вважаються зниклими безвісти, 64 з них ‒ живими.