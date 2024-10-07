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Стало відомо про смерть ще одного заручника ХАМАСу

До оголошення про смерть Ідана Штіві звільнили 117 заручників, підтверджено смерть 37 осіб.

Стало відомо про смерть ще одного заручника ХАМАСу
Ідан Штіві
Фото: Hostage and Families Forum

Ідан Штіві, один з ізраїльських заручників, захоплених ХАМАСом на музичному фестивалі Supernova 7 жовтня минулого року, був убитий під час атаки.

Про це пише BBC з посиланням на Форум заручників і зниклих безвісти.

Група, яка прагне повернути викрадених осіб назад до Ізраїлю, каже, що 28-річний хлопець зробив “самовідданий вибір” допомогти двом незнайомцям втекти з місця події, але їхню машину атакували по дорозі. Знайшли також тіла двох його пасажирів.

Тіло Штіві “все ще перебуває в полоні ХАМАСу”, заявили у групі.

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За даними Ізраїлю, ХАМАС викрав 251 людину під час атак 7 жовтня.

До оголошення про смерть Штіві звільнили 117 заручників, підтверджено смерть 37 осіб. 97 людей вважаються зниклими безвісти, 64 з них ‒ живими.

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