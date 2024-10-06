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​​Cибіга закликав країни-партнерки доєднуватися до патронату над регіонами України

Низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи.

​​Cибіга закликав країни-партнерки доєднуватися до патронату над регіонами України
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнерки України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал, дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довгостроковий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.

Він нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи. Вони надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.

"Закликаю партнерів України, які ще не зробили цього, долучатися до ініціативи президента Володимира Зеленського та обирати для патронату регіон, де вони можуть сприяти змінам", - написав Сибіга. 

Які ще країни допомагають українським містам та регіонам

Естонія зосередила свою допомогу на Житомирщині, Латвія – на Чернігівщині. Литва допомагає відбудовувати північ Київщини. 

Данія взяла патронат над Миколаєвом. Італія зосередила ініціативи на відновленні у сфері культури, зокрема - в Одесі та області. Так, у липні прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому росіяни вдарили ракетою.

Під час першого візиту до України прем’єра Нідерландів Діка Схоофа президент Володимир Зеленський запросив Нідерланди взяти патронат над Запоріжжям. 

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