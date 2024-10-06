​У 2023 році прибуток OnlyFans склав $485 мільйонів

У 2023 році прибуток компанії OnlyFans склав 485 мільйонів доларів при доході в 1,3 мільярда доларів.
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що платформа має понад 305 мільйонів користувачів, які витратили 6,6 мільярда доларів на підписки.
Власник OnlyFans Леонід Радвінський отримав великі дивіденди, зокрема 472 мільйони доларів за один рік.
Зараз OnlyFans прагне розширити свої можливості, зокрема через запуск відеоплатформи OFTV, де планують розміщувати ліцензований контент на інші стримінгові сервіси.
- Платформу OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тім Стокле, син колишнього інвестиційного банкіра Гая Стокле. Зараз він обіймає посаду генерального директора компанії. Основним власником сайту на сьогодні є виходець з України Леонід Радвінський. Він є доларовим мільярдером.