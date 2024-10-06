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​У 2023 році прибуток OnlyFans склав $485 мільйонів

Платформа має понад 305 мільйонів користувачів, які витратили 6,6 мільярда доларів на підписки. 

​У 2023 році прибуток OnlyFans склав $485 мільйонів
Фото: habr.com

У 2023 році прибуток компанії OnlyFans склав 485 мільйонів доларів при доході в 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що платформа має понад 305 мільйонів користувачів, які витратили 6,6 мільярда доларів на підписки. 

Власник OnlyFans Леонід Радвінський отримав великі дивіденди, зокрема 472 мільйони доларів за один рік.

Зараз OnlyFans прагне розширити свої можливості, зокрема через запуск відеоплатформи OFTV, де планують розміщувати ліцензований контент на інші стримінгові сервіси. 

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