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Ізраїль внаслідок авіаудару ліквідував у Лівані лідера військового крила ХАМАС

ХАМАС підтвердив смерть Аталла Алі. Дружина та дві доньки Алі також загинули під час вибуху.

Ізраїль внаслідок авіаудару ліквідував у Лівані лідера військового крила ХАМАС
Ілюстративне фото: ізраїльські винищувачі
Фото: EPA/UPG

Лідер військового крила ХАМАС у Лівані був убитий під час ізраїльського авіаудару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Лівану, передає CNN. 

У спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської розвідувальної служби йдеться, що вони вбили Саїда Аталлу Алі, “старшого члена (військового крила) ХАМАС у Лівані”, який “здійснював терористичні напади на ізраїльські цілі та вербував бойовиків ХАМАС всередині Лівану”.

ХАМАС підтвердив смерть Аталли Алі, якого терористи називали лідером ліванського відділення свого військового крила, бригади Аль-Касам.

У заяві група заявила, що Аталла Алі був убитий “підступним сіоністським бомбардуванням, метою якого був його будинок у таборі для біженців Беддаві” поблизу Тріполі. Дружина та дві доньки Алі також загинули під час вибуху, йдеться у заяві.

  • Потенційний наступник убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли, Хашем Сафіддін, не виходить на зв'язок після ізраїльського авіаудару.
  • У кінці вересня Ізраїль заявив, що убив Насраллу під час авіаудару по південному передмісті Бейрута. Пізніше "Хезболла" підтвердила смерть Насралли. 
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