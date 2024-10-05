Ізраїль внаслідок авіаудару ліквідував у Лівані лідера військового крила ХАМАС

ХАМАС підтвердив смерть Аталла Алі. Дружина та дві доньки Алі також загинули під час вибуху.

Лідер військового крила ХАМАС у Лівані був убитий під час ізраїльського авіаудару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Лівану, передає CNN.

У спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської розвідувальної служби йдеться, що вони вбили Саїда Аталлу Алі, “старшого члена (військового крила) ХАМАС у Лівані”, який “здійснював терористичні напади на ізраїльські цілі та вербував бойовиків ХАМАС всередині Лівану”.

ХАМАС підтвердив смерть Аталли Алі, якого терористи називали лідером ліванського відділення свого військового крила, бригади Аль-Касам.

У заяві група заявила, що Аталла Алі був убитий “підступним сіоністським бомбардуванням, метою якого був його будинок у таборі для біженців Беддаві” поблизу Тріполі. Дружина та дві доньки Алі також загинули під час вибуху, йдеться у заяві.